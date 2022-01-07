Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.