Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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