Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Çakırlar Yalı ve Yeşilyut mahallerinde 25 yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler Ümit A., Alihan G., Semih A., Murat K. ve Kayhan Ç.'yi, yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adreslerden çalınan televizyon, elektronik eşya, beyaz eşya, çim biçme makinesi, kesici ve delici ev aletleri, kaynak makinesi gibi gereçlerden bazıları, sahiplerine teslim edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar bulundu.