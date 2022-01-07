Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
25 yazlıkta hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde 25 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Çakırlar Yalı ve Yeşilyut mahallerinde 25 yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler Ümit A., Alihan G., Semih A., Murat K. ve Kayhan Ç.'yi, yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adreslerden çalınan televizyon, elektronik eşya, beyaz eşya, çim biçme makinesi, kesici ve delici ev aletleri, kaynak makinesi gibi gereçlerden bazıları, sahiplerine teslim edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar bulundu.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Polis Samsun
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