Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
''Dur'' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı
[Fotoğraf: AA ]
Zonguldak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, polis ekipleri, dur ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan otomobili takip etti.
Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacanın ardından sürücünün kullandığı otomobil, şarampole devrildi.
B.D.'nin kullandığı otomobilde bulunan G.D., E.B. ve E.C. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Otomobil sürücüsü B.D.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Zonguldak
Son Haberler
- 21:20
- 21:24
- 21:18
- 20:57
- 20:55
Sıradaki Haber
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz