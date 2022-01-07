Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı öğrenilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve M.B., H.B., K.U., M.T. ve O.B. nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.