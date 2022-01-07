Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kaçak üretilen 150 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya'da, usulsüz silah üretilen imalathanede 150 katlanabilir dipçikli pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde usulsüz tüfek imal edilerek satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyondaki aramada, 150 adet katlanabilir dipçikli pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Ekipler, tüfeklere el koydu. İmalethane sahibi A.İ. gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Silah Kaçakçılığı
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