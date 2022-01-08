Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yerine operasyon: Binlerce kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir iş yerinde, binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Gölcük ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramada; 12 bin 800 adet gümrük kaçağı içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet komprasör ele geçirildi.
Konuya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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