Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Gölcük ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada; 12 bin 800 adet gümrük kaçağı içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet komprasör ele geçirildi.

Konuya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.