Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da balık tutmak için baraj gölüne açılan 2 kişiden biri kayıp
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde balık tutmak için botla Yedikır Barajı'na açılan 2 arkadaştan biri kayboldu.
35 yaşındaki Anıl Yarışcı ve arkadaşı 43 yaşındaki İdris Kılıç, akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı, diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı.
Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.
Kıyıda bekleyen arkadaşları Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu Yarışçı'yı kurtardı.
Kayıp Kılıç için de çalışmalarını yürüten ekipler henüz bir ize ulaşamadı. Ara verilen kurtarma çalışmasına sabahın ilk ışıklarıyla devam edilecek.
Etiketler: Amasya
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