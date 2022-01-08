Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil personel servisine çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde personel servisine arkadan çarpan, sürücüsünün alkollü olduğu otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Bayraklı'dan Konak istikametine giden K.A. yönetimindeki otomobil, Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Mersinli Merkez Camisi karşısında aynı istikamette seyreden Ö.D. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü K.A. ile yolcu A.K, acil kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.
K.A. ve A.K'nin yanı sıra minibüs sürücüsü Ö.D, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu, otomobil sürücüsü K.A'nın alkollü olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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