Etiler Mahallesi'nde yaşanan olayda, İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinesinin kepçesi otomobilin üzerine düştü.

Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

İş makinesi sahibi otomobilin zararını karşılayacak

İş makinesinin kepçe kısmının teknik bir arıza nedeniyle otomobilin üzerine düşünce otomobilde maddi hasar meydana geldi. İş makinası sahipleri, otomobile ait tüm zararı karşılayacaklarını söyledi.

"Kepçenin aracın üstünde olabileceği aklıma gelmezdi"

Aracın sahipleri olayla ilgili şöyle konuştu:

"Evimizde oturuyorduk. Aracımız burada park halinde duruyordu. Arkadaşımız dışarı çıktığında olayı fark etti. Arkada gördüğünüz iş makinesi kayarak aracımızın üzerine çıkmış. Gecenin ikisinde bunu asla beklemiyordum. En fazla araba kaymıştır, arkadaki arabaya çarpmıştır diye düşünüyorduk. Kepçenin aracın üstünde olabileceği gerçekten hiç aklımıza gelmemişti."