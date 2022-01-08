Salih S'nin kullandığı tır, Samsun-Sinop kara yolu Kazandere mevkisinde araçtaki hurdanın havalanması sonucu yolun sağındaki elektrik hattını kopardı.

Bu sırada kontrolden çıkan araç, Şaban Ö. idaresindeki tırla çarpıştı.

Aynı yönde seyir halindeki Ramazan Y. yönetimindeki tır ile Ertuğrul K. idaresindeki tır da kazaya karışan diğer araçlara çarptı. Kazada araçta sıkışan Ramazan Y. yaralandı.

Polis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, hastanede tedavi altına alındı.