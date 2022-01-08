Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 05:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de otomobil durağa daldı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu’nda otobüs durağına dalan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, E.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki otobüs durağına daldı.
Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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