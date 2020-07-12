Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda COVID-19 denetimi
İstanbul'da polis ekipleri, polis botları ve tekneleriyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemlerini denetledi. Denetimlerde teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Polis botları ve tekneleriyle COVID-19 denetimi gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te durdurulan bir vapurda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Sarıyer'de sahilde denetim yaptıkları bir eğlence teknesinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle teknedekileri tahliye etti.
Polis, izin belgeleri olup olmadığını inceledikleri teknenin yetkilileri hakkında idari işlem yaptı.
Etiketler: istanbul boğazı DenetimSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 02:09
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