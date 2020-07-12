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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 339 kişiye ceza
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 11 Temmuz'da güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 339 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetlenen 377 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19 COVID-19 tedbirleriSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 01:26
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