Koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazı vatandaşların maskeleri çenesinin altında taktığı bazılarının ise hiç maske takmadığı görüldü.