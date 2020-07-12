Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Koronavirüs salgını kapsamında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazı vatandaşların maskeleri çenesinin altında taktığı bazılarının ise hiç maske takmadığı görüldü.
Etiketler: koronavirüs İstiklal Caddesi vaka sayılarıSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 00:10
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