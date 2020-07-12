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Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Tandır köyü Selimağa Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 25 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle mahallenin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Karabük Valiliği karantina koronavirüs selimağa mahallesiSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 00:45
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