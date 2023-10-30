İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı, Cumhuriyet'in 100. yılında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Boğaz'da resmi geçit töreninden önce dün sabah saat 10 itibariyle gemi trafiği askıya alındı.

Gün boyu Boğaz'da, Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterileri,

savaş gemisi geçiş törenleri ve 101 pare top atışı yapıldı.

Hava kararınca da Boğaz, havai fişek, dron ve ışık gösterilerine sahne oldu.

Tören geçişleri sebebiyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, saat 05.00 itibarıyla Kuzey-Güney yönlü olarak tekrar açıldı.