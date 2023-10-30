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Türkiye
TRT Haber 30.10.2023 06:49

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden başladı.

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı, Cumhuriyet'in 100. yılında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Boğaz'da resmi geçit töreninden önce dün sabah saat 10 itibariyle gemi trafiği askıya alındı.

Gün boyu Boğaz'da, Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterileri,
savaş gemisi geçiş törenleri ve 101 pare top atışı yapıldı.

Hava kararınca da Boğaz, havai fişek, dron ve ışık gösterilerine sahne oldu.

Tören geçişleri sebebiyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, saat 05.00 itibarıyla Kuzey-Güney yönlü olarak tekrar açıldı.

İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da
İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Boğazı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı
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