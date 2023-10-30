Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı

İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde, Ş.U. yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü F.Ö., eşi ve iki çocuğu ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.U., yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan F.Ö., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Eşinin kaza haberi üzerine evden çıkmış

Ş.U.'nun, eşinin trafik kazası haberini aldıktan sonra panikle evden çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.