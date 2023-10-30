Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.10.2023 06:40

Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik kazası geçiren eşinin yanına giden Ş.U. yönetimindeki otomobil başka bir otomobile çarptı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı

İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde, Ş.U. yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü F.Ö., eşi ve iki çocuğu ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.U., yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan F.Ö., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Eşinin kaza haberi üzerine evden çıkmış

Ş.U.'nun, eşinin trafik kazası haberini aldıktan sonra panikle evden çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çorum'da 6 noktada anız yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:03
Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
07:06
İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor
06:48
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
06:59
Yaralı bebeği önce güldürdü sonra gözyaşlarına boğuldu
06:32
Çorum'da 6 noktada anız yangını
06:28
Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü
New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı
New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ