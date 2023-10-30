Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Satılmış Cura idaresindeki kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali Budak yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali Budak ile yanındaki Havva Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış Cura, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ali ve Havva Budak'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.