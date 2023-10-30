Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.10.2023 06:22

Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Eskişehir’de dönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Satılmış Cura idaresindeki kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali Budak yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali Budak ile yanındaki Havva Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış Cura, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ali ve Havva Budak'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Eskişehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:03
Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
07:06
İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor
06:48
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
06:42
Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı
06:59
Yaralı bebeği önce güldürdü sonra gözyaşlarına boğuldu
06:32
Çorum'da 6 noktada anız yangını
New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı
New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ