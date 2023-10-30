198 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri ve Antalya açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerinin 50'sinin Yunanistan unsurları tarafından Türk kıyılarına itildikleri belirlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise yurt dışına gitmeye hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 6 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Toplam 198 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edildi.

