Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İStanbul Ümraniye'de Mert İnce'nin kullandığı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden Abdullah Epikince'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu iki otomobil yan yatarken, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolda yatan yaralılara tek tek müdahale ettikten sonra ambulansa taşıdı.

Yaralılar Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.