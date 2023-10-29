İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Gösteriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip ediyor

İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.

[Fotoğraf: TRT Haber (TCG Anadolu)]

Kortejde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da var

Kortejde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da yer alıyor.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

[Fotoğraf: AA]

Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik ediyor.

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.