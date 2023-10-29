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Türkiye
İHA 29.10.2023 16:14

Depremlerde ağır hasar alan Hatay'da 100. yıl coşkusu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en çok hasar gören illerin başında gelen Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Depremlerde ağır hasar alan Hatay'da 100. yıl coşkusu
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Hatay Valiliği tarafından tören, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal katılımcıların bayramını tebrik etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Masatlı'nın konuşmasının ardından çeşitli halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra ise tören geçidi oldu.

Depremzede vatandaşlar da bu coşkuya ortak olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı alanı doldurdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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