Yalova'da 400 metrelik Türk bayrağı açıldı

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Altınova Kaymakamlığı önündeki törenle başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağıyla düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü" büyük bir coşkuyla yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Anıtı önünden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.

Daha sonra Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul etti.