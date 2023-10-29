Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2023 15:31

Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Dolmabahçe Sarayı akşam 19.23'e kadar ücretsiz gezilebilecek.

Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

Vatandaşlar ve yabancı turistler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, bazıları da üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu.

Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Atatürk gibi bir liderimiz olmasından çok gurur duyuyoruz"

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen Selin Özçelikel, ziyaret sırasında çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in daha nice yüzyıllarının olmasını diledi.

Yıldız Özçelik, Avrupa'da büyüdüklerini belirterek, "Ama babamız sağ olsun bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olmasından çok gurur duyuyoruz. Çok gururluyuz, laik bir ülkeyiz. Her şeyimiz, haklarımız var. Daha nice yüzyıllara" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Işık Özçelik, Atatürk'e teşekkür ederek, çok büyük zorluklarla bugünlere gelindiğini ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Dolmabahçe Sarayı'nın tüm bölümlerini, bugün 19.23'e kadar T.C. kimlik kartını gösterenler ücretsiz ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
İstanbul Dolmabahçe Sarayı Cumhuriyetin 100. yılı Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu, Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Adıyaman'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları
15:41
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
15:46
Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
15:40
İsrail’in Gazze’deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü
15:16
Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu, Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilanı
Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ