Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta’da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Isparta’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Isparta Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 350 personelle sahada nöbet tutmaya başladı.
Isparta’da gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Son durumu @trthaber muhabiri Selahattin Fidan aktardı. pic.twitter.com/SG04GPGioe— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtiliyor.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı
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