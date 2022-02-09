Isparta Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 350 personelle sahada nöbet tutmaya başladı.

Isparta’da gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Son durumu @trthaber muhabiri Selahattin Fidan aktardı. pic.twitter.com/SG04GPGioe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtiliyor.