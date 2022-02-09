Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Ersel Atmaca idaresindeki otomobil, Gürkan C.'nin kullandığı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki minibüs ile İsmail D. idaresindeki hafif ticari araç, çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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