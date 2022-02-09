Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 05:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz’da dere taştı: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı Beykoz ilçesinde Çayağzı Deresi taştı. Suların kapattığı yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Serdar Çarıkoğlu'nun kullandığı kamyonet, Göllü Mahallesi Dereboyu Yolu Sokak’ta Çayağzı Deresi’nin taşması sonucunda suların biriktiği yolda kanala düştü.
Kamyonette mahsur kalan, sürücü Çarıkoğlu ile yanında bulunan Binali Aldoğan ve Alpay Demir, 112 Acil çağrı merkezini aradı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaklaşık iki buçuk saat araçta kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Serdar Çarıkoğlu, suyun aniden yükseldiğini belirterek, "Biz buraya geldiğimizde su bu kadar değildi. Suyun yükseldiğini gördük. Çukura düştük. Orada kaldık" dedi.
Son Haberler
- 05:12
- 05:21
- 04:49
- 03:34
- 05:40
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz