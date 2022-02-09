Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde aynı evde yaşayan 2'si çocuk 6 kişi gece saatlerinde rahatsızlandı.
Aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde evde bulunan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Söz konusu kişiler, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Soba Zehirlemesi
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