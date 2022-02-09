Olay, Bolvadin ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ve İlyas Çamlı'ya ait ağıl kar yağışı nedeniyle çöktü.

Ağılda bulunan 120 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi ile olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası 13 hayvan telef olmuş şekilde çıkarıldı. Bacakları kırılan 10 hayvan da kurtarıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.