Silahtarağa Mahallesinde Berrak Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın bahçe kısmında, devam eden yağıştan dolayı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi.

Duvardan kopan beton parçaları yan binanın bahçesine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda inceleme yaptı.

Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de bina sakinlerinden yaşanan çökme ile ilgili bilgi aldı.

Sabah saatlerinde ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğinin belli olacağı öğrenildi.