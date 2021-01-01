Aynı mahallede oturan ve ailece aralarında husumet bulunan S.B. ve M.K. sokakta karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden S.B., kısa bir süre sonra tabancayla M.K.’nin evinin önüne geldi.

S.B.’yi elinde silahla gören M.K. odasındaki tabancayı alarak S.B.’ye doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan S.B. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.B.'yi silahla yaralayan M.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

