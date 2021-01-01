Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İskenderun’da silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, aralarında husumet bulunan M.K.'nin tabancayla vurduğu S.B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. S.B.'nin ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Aynı mahallede oturan ve ailece aralarında husumet bulunan S.B. ve M.K. sokakta karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden S.B., kısa bir süre sonra tabancayla M.K.’nin evinin önüne geldi.
S.B.’yi elinde silahla gören M.K. odasındaki tabancayı alarak S.B.’ye doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan S.B. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.B.'yi silahla yaralayan M.K. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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