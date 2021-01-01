Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantar ararken kayboldu tavuk çiftliğinde bulundu
[Fotoğraf:AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda Hidayet İlhan, 40 kilometre uzaklıktaki sığındığı tavuk çiftliğinde bulundu.
Arkadaşları ile piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na giden 59 yaşındaki Hidayet İlhan, ormanlık alanda mantar aramaya başladı.
Bir süre sonra kaybolan İlhan'ı arayan ancak bulamayan arkadaşları, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Ekipleri termal drone kullanarak aramalara devam etti. Ancak Hidayet İlhan'a ulaşamadı.
7 saat sonra haber geldi
Bölgeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Denizli'nin Işıklı köyündeki bir tavuk çiftliğine yolunu kaybeden bir vatandaşın sığındığı ihbarı geldi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, çiftliğe sığınan kişinin Hidayet İlhan olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen İlhan, köye gelen oğlu tarafından Sandıklı'ya götürüldü.
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