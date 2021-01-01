Arkadaşları ile piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na giden 59 yaşındaki Hidayet İlhan, ormanlık alanda mantar aramaya başladı.

Bir süre sonra kaybolan İlhan'ı arayan ancak bulamayan arkadaşları, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Ekipleri termal drone kullanarak aramalara devam etti. Ancak Hidayet İlhan'a ulaşamadı.

7 saat sonra haber geldi

Bölgeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Denizli'nin Işıklı köyündeki bir tavuk çiftliğine yolunu kaybeden bir vatandaşın sığındığı ihbarı geldi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, çiftliğe sığınan kişinin Hidayet İlhan olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen İlhan, köye gelen oğlu tarafından Sandıklı'ya götürüldü.

