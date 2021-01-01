Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna el bombası sakladığı belirlenen iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hamam Mahallesi'nde yaşayan E.Ç. ve H.Ç'nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin el bombasını dere kenarında bir ağacın kovuğuna gizlediğini belirledi.
Zanlıları evlerinde gözaltına alan jandarma, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi.
Ağaç kovuğundaki el bombasını da bulan ekipler, şüphelileri jandarma karakoluna götürdü.El bombası, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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