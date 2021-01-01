2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar çerçevesinde evi yakın olan vatandaşlar cuma namazı için camiye gitti. Çevre otellerde kalan turistler de aynı saatlerde camiye gitmeye başladı.

Caminin hem kadın hem de erkek bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kişi sayısına ulaştı.

Maskesiz gelen turistlere polis maske verdi. İçeri giremeyenler dışarıda namaz kıldı.