Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürülen şüphelilere ayrıca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

