Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürülen şüphelilere ayrıca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Kazı UNESCO
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