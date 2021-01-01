Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak içki satanlara göz açtırılmadı: 20 ton ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, kaçak içki üretip halk sağlığını tehlikeye atanlara geçit vermedi. 2020 yılında yaklaşık 20 ton kaçak içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri yıl boyunca kaçak içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma ve operasyonlar gerçekleştirdi.
Bu operasyonlarda bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 20 ton kaçak içki ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki
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