Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.
Ekipler, kahvehanedeki 9 kişiye COVID-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 28 bin 350 lira ceza kesti.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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