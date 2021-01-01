İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Ekipler, kahvehanedeki 9 kişiye COVID-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 28 bin 350 lira ceza kesti.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.