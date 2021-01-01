Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde kent genelinde asayiş uygulamasını sıklaştırdı.
Yapılan denetimlerde, havaya silahla ateş ettiği gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde ruhsatsız 12 tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
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