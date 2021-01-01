İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde kent genelinde asayiş uygulamasını sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde, havaya silahla ateş ettiği gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde ruhsatsız 12 tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

