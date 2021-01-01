Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yılbaşı denetimi: 18 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da yılbaşı gecesi jandarmanın denetimlerinde aranan 18 kişi yakalandı. 62 kişi ve 25 araca 139 bin 271 lira ceza uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında kentin birçok noktasında uygulama noktaları kurdu.
185 ekip halinde 702 personelin katıldığı denetimde 5 bin 529 kişinin kimlik sorgulaması yapılıp, 3 bin 60 araç denetlendi.
Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
3 araç trafikten men edildi
62 kişiye toplam 120 bin 484 lira, 25 araca ise 18 bin 787 lira para cezası uygulandı.
3 araç da trafikten menedildi. Ayrıca denetimlerde bir miktar esrar ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Etiketler: Bursa Kimlik Uyuşturucu
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