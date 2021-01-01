Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı.

Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran Koca Dere’nin üzerine yapılan köprü ile iki ilçe arasındaki ulaşım daha konforlu ve kolay hale getirildi.