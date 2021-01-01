Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'nde iki ilçeyi birbirine bağlayan köprü açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nde Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki köprü araç trafiğine açıldı.
Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı.
Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran Koca Dere’nin üzerine yapılan köprü ile iki ilçe arasındaki ulaşım daha konforlu ve kolay hale getirildi.
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