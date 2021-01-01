Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gövrecik Köyü Kurt Mahallesinde artan vaka sayıları nedeniyle köyde karantina uygulanması kararı aldı.
Karantinaya uymayanlar hakkında ceza işlem uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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