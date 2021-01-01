Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 metreden devrilen kamyonun altından çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 5 metre yükseklikten devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Sürücünün kamyonun altından çıktığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Esat Aydınlı yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, Bayraktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik istinat duvarından bir tesisin bahçesine devrildi.
Kamyonun kasasından savrulan tomruklardan bazıları tesiste bulunan araca çarparken sürücü kamyonda sıkıştı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Aydınlı, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun hızla yokuştan inmesi ve devrilmesi yer alıyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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