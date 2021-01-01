Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarıyla ile uygulanan arabuluculuk sistemiyle sorunlar, hukuk uyuşmazlıkları mahkemelerine gidilmeden, tarafların rızasıyla hızlıca çözüme kavuşuyor.

İş ve ticaret mahkemelerinin iş yükü azaldı. Yıllık ortalamalara bakıldığında 450 iş ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

İş uyuşmazlıklarında 2020'de müzakeresi tamamlanan 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384'ü anlaşma ile sonuçlandı. Buradaki başarı oranı yüzde 53 oldu.

Tüketiciden ücret alınmıyor

Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 23 bin 72 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 13 bin 639'u çözüme kavuştu. Başarı oranı ise yüzde 59 oldu.

Arabuluculukta tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor. Tarafların anlaşmaması durumunda dava açma hakları saklı kalıyor.

Tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci ortalama 425 gün sürmekteyken, arabulucuya başvurulması durumunda uyuşmazlıklar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşuyor.

