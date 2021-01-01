Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 12:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan’da termometreler eksi 25'i gördü
[Fotoğraf: DHA]
Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Ardahan'ın Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi. Kentte nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.
Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı. Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.
Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı kentte, caddeler boş kaldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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