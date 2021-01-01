Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle müzik eşliğinde halay çekerek yeni yılı karşıladı.

Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılar, 'Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal' yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

