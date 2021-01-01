Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sağlık çalışanları kendi şarkıları ile halay çekerek yeni yıla girdi
[Fotoğraf: DHA]
Sivas’ta koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı yeni yıla, sözlerini kendilerinin yazdığı korona şarkısı eşliğinde oynayarak girdi.
Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle müzik eşliğinde halay çekerek yeni yılı karşıladı.
Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılar, 'Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal' yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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