Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetre cihazlarını güncelemeye başladı. Taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
İstanbul'da taksimetre ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapılmıştı. Yeni yılla birlikte zam yürürlüğe girdi.
Taksiciler, taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına akın etti.
[Fotoğraf: İHA]
Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücüler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Kuyruk havadan da görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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