Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü'ne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, Battalgazi Feribot İskelesi civarında kıyıya yaklaşık 20 metre mesafede alabora oldu.

Teknedeki 1 kişi kayboldu, diğerleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Gece, çalışmalar durduruldu

Yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç bölgede arama yaptı ancak kayıp kişiye ulaşamadı.

Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gece durdurulan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, kayıp 40 yaşındaki Mehmet Hanifi Özinal'ı aramak için çalışma yaptı.

Dalgıçlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Özinal'ın cansız bedenini kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikte buldu.

Alabora olan tekne ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.