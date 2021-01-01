Bakan Soylu, sabah saatlerinde Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine geçerek havadan incelemelerde bulundu.

Burada görev yapan jandarma personeli tarafından karşılanan Bakan Soylu, Tavşantepe Üs Bölgesi'nde Tendürek Dağı ve çevresindeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

Bakan Soylu, üs bölgesindeki barınma alanlarını da inceleyerek askerle bir araya geldi.

Bakan Soylu'nun Van kent merkezinde bulunacağı bazı ziyaretlerin ardından kentten ayrılması bekleniliyor.

Bölgeden fotoğraflı paylaşım da yapan Bakan Soylu "İçimizi sızlatan, şehit kanları ile sulanan, Tendürek Dağı'nın tepesine Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk... Kahramanlarımıza emanet" ifadelerini kullandı.