Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile her alanda ilerleme kaydeden, verimli arazilerin suyla buluşmasının ardından farklı sektörlerin geliştiği Şanlıurfa, alabalık üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Bozova, Hilvan, Birecik ve Siverek ilçelerindeki alabalık tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor. Üretilen 15 bin ton balık arasından, somon ve alabalık gibi türler Almanya, Fransa, Belçika, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Fırat Nehri’ndeki işletmelerden birinde direktörlük yapan su ürünleri mühendisi Muhammed Kartal Akkaya, Fırat Nehri’nde alabalık yetiştiriciliğinin her yıl arttığını ve buna paralel olarak da işletme sayısında artışlar yaşandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye’nin alabalık ihtiyacının yüzde 70’i Fırat Nehri’nden karşılanıyor

Nehir havzasının balık yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu ifade eden Akkaya, “Alabalık yetiştiriciliği Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılıyor fakat alabalık soğuk suyu seviyor. Türkiye'de alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerden yüzde 80'i yazın suyu ısınan barajlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yaz aylarında alabalık üretimi olmuyor. Yazın da suyu soğuk olan Fırat Havzası gibi bölgeler çok kısıtlı. Fırat Havzası yazın Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayabiliyor” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yurt dışından yoğun talep var

Fırat Nehri’nde yetiştirilen balıklara yurt dışından yoğun bir talebin olduğunu söyleyen Akkaya şunları anlattı:

“Yılda ağırlıklı olarak Türk Somonu dediğimiz yaklaşık 3 bin ton alabalığı yetiştirip Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ürettiğimiz balıkların yüzde 90'ını yurt dışına ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz ülkeler de ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri. Almanya, Fransa, Romanya, Belçika ve Rusya gibi ülkelere alabalık gönderiyoruz. Fırat Nehri'nin suyunun soğuk olması sebebiyle burada yetişen balık farklı oluyor. Talep yoğun olduğu için ürettiğimiz 3 bin ton alabalığı yakın zamanda 10 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de üretilen Türk Somonu dediğimiz alabalık türünün Norveç Somonu'ndan hiçbir farkı yok. Besin değeri ve gıda anlamında üstün tarafları da var. Bizler Türk Somonu tüketilmesini tavsiye ediyoruz.”

