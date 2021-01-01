Bakan Yardımcısı Batur, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Gümrük çalışanlarının da salgın döneminde ticaretin aksamaması için ciddi emek verdiğini anlatan Batur, "Kapıkule Sınır Kapısı dünyadaki en önemli ve en yoğun trafik hacmine sahip sınır kapılarından biri. 2020'de Kapıkule yaklaşık 350 bin tır girişi ve 350 bin tır çıkışını karşıladı" dedi.

Batur, geçen yılın COVID-19 salgını etkisi altında geçtiğini, birçok ülkenin sınır kapılarında ticaretin kesintiye uğradığını ifade etti.

Tüm sınır kapılarında koronavirüs tedbirleri alındı

Başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere tüm sınır kapılarında gerekli önlemleri alıp, teması en aza indirerek ve mümkün olduğunca salgının olumsuz etkilerini azaltarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Batur, Kapıkule'den günlük bin 200 araç çıkışının yapıldığını, hedeflerinin bin 500 aracın üzerine çıkmak olduğunu dile getirdi.

Kapıkule'nin, ABD ve Meksika arasındaki Elpaso Sınır Kapısı'ndan sonra trafiği en yoğun sınır kapısı olduğunu belirten Batur, "Pandemiye rağmen önceki yıldan daha fazla trafiği, her iki yönde de gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmalar hem milletler arası iyi bir diyalogla hem de kurumlar arası yoğun bir çalışmayla İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla yapılan çalışmalarla gerçekleşti" diye konuştu.